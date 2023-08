Ilmenauer Kickelhahnfest für Senioren

Zum Kickelhahnfest für Senioren wird am 27. August auf den Ilmenauer Hausberg eingeladen. (Archivfoto)

Ilmenau. Die Dörrberger Musikanten und „De Randfichten“ spielen beim Kickelhahnfest für Senioren am 27. August auf dem Ilmenauer Hausberg.

Zum Kickelhahnfest für Senioren wird am Sonntag, 28. August, eingeladen. Die Veranstaltung beginnt um 11.30 mit einer Begrüßung und musikalischer Begleitung durch die Dörrberger Musikanten im Festzelt auf dem Ilmenauer Hausberg, wie die Stadt mitteilte. Als großes Highlight hat sich die Gruppe „De Randfichten“ angekündigt. Bei Gebratenem, Kaffee und Kuchen können sich die Gäste auf viel Unterhaltung freuen. Der Gipfel kann an diesem Tag per Busshuttle erreicht werden.