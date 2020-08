Ilmenauer Kunstprojekt zieht in ehemaliges Reisebüro

Mit einer Vernissage öffnet das Kunstprojekt 2.13 am Samstag in der Ilmenauer Marktstraße. Es werden auch Beiträge zum Thema „Clueso – Ein Kind unserer Stadt“ zu sehen sein, weiß Leiterin Barbara Rieck.

Ilmenau. Zur Eröffnung des Kunstprojektes 2.13 wird in Ilmenau eine Wanderausstellung gezeigt. Die Kreativschule bietet Kurse für alle Altersgruppen an.

„In Thüringen zuhause“ ist das Leitthema der Wanderausstellung des Kunstprojekts 2.13, die ab Samstag in Ilmenau zu sehen ist. Mit der Ausstellung öffnet zugleich eine neue Außenstelle des Kunstprojekts. In den Räumen eines ehemaligen Reisebüros in der Marktstraße 13 wird das Kunstprojekt 2.13 auf rund 90 Quadratmetern zu Hause sein, nachdem es bereits in Erfurt und Arnstadt präsent ist.