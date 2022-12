Ilmenauer Omnibusverkehr muss Fahrten absagen

Ilm-Kreis. Hoher Krankenstand unter Fahrern sorgt für Einschränkungen:

Wegen eines hohen Krankenstandes muss die IOV Omnibusverkehr GmbH Ilmenau ihren Fahrplan ab kommenden Montag, den 19. Dezember, in Arnstadt einschränken. Betroffen sind die Stadtlinien in Arnstadt (Linie 1 und Linie 2/350), die nur noch im Stundentakt bedient werden können, so Geschäftsführerin Sarah Höring. Der Schülerverkehr sei von der Einschränkung des Fahrplanes nicht betroffen. „Wir bedauern, dass diese Maßnahmen notwendig sind und bitten alle Fahrgäste um Verständnis. Wir hoffen, dass wir in der 1. Januarwoche wieder zum gewohnten Betrieb übergehen können“, so Höring weiter.

Kurzfristige Fahrtausfälle gab es bereits am Donnerstag und wird es am Freitag geben, allerdings überwiegend im südlichen Ilm-Kreis: Betroffen sind die A-Linie Ilmenau: Fahrtnummer 51 (16.45 bis 17.15 Uhr), 54 (17.25 bis 17.55 Uhr), 49 (16.15 bis 16.45 Uhr), 52 (16.55 bis 17.25 Uhr), 82 (18.55 bis 19.25 Uhr), 87 (19.45 bis 20.15 Uhr), C-Linie Ilmenau: Fahrtnummer 18 (14.10 bis 14.36 Uhr), 19 (15.41 bis 16.04 Uhr), 31 (14.41 bis 15.09 Uhr), 20 (15.10 bis 15.36 Uhr), Linie 301 Ilmenau – Gräfenroda (17 bis 18.20 Uhr), Ilmenau – Plaue (17.55 bis 18.59 Uhr), Ilmenau – Stadtilm (18.35 bis 19.54 Uhr).