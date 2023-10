Schon Pläne? Kommende Veranstaltungen im Ilm-Kreis

Ilm-Kreis. Zahlreiche Veranstaltungen sind im Ilm-Kreis in den nächsten Tagen geplant. Hier eine Übersicht:

Musikalische Zeitreise mit Kleinkunstbühne Ilmenau-Roda

Eine Zeitreise ins Berlin der 1920-er und 1930-er Jahre erleben die Zuschauer des Stücks „Berliner Milljöh“ am Samstag, 4. November, um 20 Uhr in der Kleinkunstbühne Ilmenau-Roda. Simone Wehmeyer und Martina Grund präsentieren Songs mit Herz und Schnauze – von Claire Waldoff bis zur Dietrich, von Holländer bis Brecht. Eintrittskarten gibt es unter: www.kleinkunstbuehne-ilmenau-roda.de.

Folktanzabend mit Ilmfidelhupf im Gemeindesaal in Arnstadt

Ein Folktanzabend wird am Samstag, 4. November, im Gemeindesaal der evangelische Kirche, Pfarrhof 4, in Arnstadt veranstaltet. Um 18 Uhr gibt es einen Bourrée-Workshop für Anfänger und Fortgeschrittene. Ab 20 Uhr steigt der Tanz mit Ilmfidelhupf aus Ilmenau. Der Eintritt ist frei.

Haarhäuser Karnevalisten übernehmen Rathausschlüssel

Der Haarhäuser Carneval-Verein startet am Samstag, 11. November, um 11.11 Uhr in seine 51. Saison. Am Gemeindesaal übernehmen die Karnevalisten den Rathausschlüssel. Um 20.11 Uhr wird zur Kostüm-Disco-Party eingeladen. Am 2.,3., 9. und 10. Februar finden Büttenabende statt. Auch Weiber- und Kinderfasching sind geplant.

Doppelkopfturnier in Langewiesen

Auf viele Teilnehmer beim Doppelkopfturnier freuen sich die Sportfischer am Samstag, 4. November, ab 13 Uhr im Anglerheim, Friedrich-Eck-Straße 14a, in Langewiesen. Die Startgebühr kostet 17 Euro. Anmeldung per E-Mail an:Langewiesener-sportfischer@gmx.de oder unter Telefon: 0160/97384139.

Freie Reformschule in Ilmenau öffnet ihre Türen

Zum Tag der offenen Tür wird am kommenden Samstag, 4. November, von 10 bis 13 Uhr in die Freie Reformschule „Franz von Assisi“ in Ilmenau eingeladen. Dabei werden unter anderem die Konzepte der Primarstufe, der Sekundarstufe sowie der gymnasialen Oberstufe vorgestellt.

Kreisjugendspiele des Pferdesports in Oberpörlitz

Der Pferdesportverein Oberpörlitz lädt am Samstag, 4. November, ab 9 Uhr zu den Kreisjugendspielen des Pferdsportes Ilm-Kreis ein. Veranstaltungsort ist das Gelände des Reiterhofes, Unterpörlitzer Landstraße 54a, in Oberpörlitz.