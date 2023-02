Ilmenauer Schüler im Landesfinale der Matheolympiade

Ilm-Kreis. 15 Schülerinnen und Schüler des Lindenberggymnasiums sowie der Goetheschule Ilmenau haben sich für das Landesfinale der Matheolympiade qualifiziert.

Nachdem die Mathematikolympiade in den vergangenen zwei Jahren coronabedingt als Onlineveranstaltung ausgerichtet wurde, ist sie nun wieder als Präsenzwettbewerb möglich. Für die 62. Landesrunde, die am 24. und 25. Februar am Königin-Luise-Gymnasium in Erfurt ausgetragen wird, haben sich auch 15 Schülerinnen und Schüler des Ilmenauer Lindenberggymnasiums sowie der Goetheschule Ilmenau qualifiziert.

Den anspruchsvollen mathematischen Aufgaben zur Landesrunde stellen sich in diesem Jahr insgesamt 200 Mathematikbegeisterte der Klassenstufen fünf bis zwölf, die sich zuvor aus über 10.000 Teilnehmern über die erste und zweite Stufe der Olympiade für das Landesfinale qualifiziert haben. Die Landesbesten können sich für die Bundesrunde vom 11. bis 14. Juni in Berlin qualifizieren.

„Die enorme Zahl der Teilnehmenden zeigt, dass die Faszination für Logik und Zahlen unter Thüringens Schülerinnen und Schülern groß ist. Das freut mich auch deshalb, weil die Bedeutung der Mathematik für die Zukunft unseres Landes im technischen Zeitalter gar nicht hoch genug eingeschätzt werden kann“, sagt Thüringens Bildungsminister Helmut Holter.