Ilmenauer Schülerin berichtet vom Homeschooling

In der fünften Andacht der Reihe „Zwischen Bangen und Hoffen“ in der Ilmenauer Jakobuskirche erzählt die Neuntklässlerin der Assisi-Schule, Lydia Jacob, am Mittwoch, 17. März, um 19 Uhr, wie sie den Schulalltag unter Corona-Bedingungen und das Homeschooling erlebt. Das teilt die Evangelisch-Lutherische Kirchengemeinde Ilmenau mit. Für die musikalische Untermalung sorgen die Sängerin Sylvia Weisheit-Heinze und der Pianist Steffen Heinze. Eine Anmeldung unter Telefon: 03677/202791 oder per Mail an: Jakobus-Ilmenau@t-online.de ist erforderlich, heißt es in der Ankündigung. Der Eintritt ist frei. Um die Beachtung der Abstands- und Hygieneregeln sowie das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes wird gebeten. Wer die Andacht aufgrund der begrenzten Teilnehmerzahl nicht persönlich besuchen kann, kann sich die Veranstaltung ab Donnerstag als Video unter www.jakobuskirche-ilmenau.de oder auf dem Youtube-Kanal der Jakobuskirche ansehen.