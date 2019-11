Ilm-Kreis. In Holzhausen fängt langsam aber sicher das große Packen an. Theatervorstellungen sind bis zum März gebucht.

Die Erschließungsarbeiten für ein neues Thüringer Bratwurstmuseum haben begonnen. Es wird viermal so groß wie am bisherigen Standort Holzhausen. Jetzt fand in Mühlhausen der offizielle Spatenstich statt.