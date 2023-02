Im Arnstädter Schlossgarten blühen die Krokusse

Arnstadt. Viele Krokusse sind im Arnstädter Schlossgarten zu entdecken.

Im Arnstädter Schlossgarten ist schon der Frühling ausgebrochen. Ein breites Feld von Krokussen hat sich gegenüber vom Spielplatz zu einem Magnet von Fotografen gemausert. Auch die kleine Annelie hatte Spaß auf der Blumenwiese und ihre Mutter beim Beobachten des Schauspiels. Doch noch einmal hat sich jetzt ein Winterschauer angekündigt. Wie heißt es doch so: „Na, wo’s hinkommt“. Man darf gespannt sein. Viele Frühlingsgefühle haben sich auch schon in den Gärten ausgebreitet. Der Frühling ist nicht mehr aufzuhalten, schließlich ist in sieben Wochen Ostern.