Im Krisenmodus: Der Mittagsschlaf ist ab sofort gestrichen

Überraschende Wendungen liebt keiner. Weder Mensch noch Tier. Wenn also das Herrchen vom Hund zu Hause ist, dann hat es sich verdammt noch mal um den Hund zu kümmern. Und nicht stundenlang am Laptop zu sitzen und so zu tun, als wäre der Hund Luft. Alle aktuellen Infos im kostenfreien Corona-Liveblog

Da hilft es dann auch nicht, wenn man dem Vierbeiner zu erklären versucht, dass so etwas Homeoffice heißt und nicht Dackelbespaßung. Und dass das durchaus einen ernsten Hintergrund hat. Der Dackel motzt rum und will bespaßt werden, egal wie beschäftigt das Herrchen gerade tut. Es ist ziemlich schwierig, einen halbwegs ernsthaften Artikel zu schreiben, wenn der vierbeinige Dickkopf namens Herr Lehmann dem Schreiberling Herrn Schmidt auf den Füßen steht oder sitzt und in beiden Fällen so lautstark rummotzt, als gäbe es kein Morgen mehr. Schwieriger jedenfalls, als wenn sich die Frauen in der Redaktion über Frauensachen unterhalten. Völlig ungewohnt für den Vierbeiner ist es auch, dass das Herrchen das Haus verlässt und nach anderthalb Stunden schon wieder auf der Matte steht. Vor allem, wenn sich der Dackel dann gerade hingelegt hat und eigentlich seinen Mittags- und/oder Schönheitsschlaf machen wollte. Dann geht es aber nicht etwa in den Garten zum Spaß haben, sondern wieder an den Laptop. Blöde Sache. Überhaupt bringt das alles des Dackels Tagesrhythmus völlig durcheinander. Nach dem Frühstück endlich Ruhe im Haus – vorbei. Der Mittagsschlaf ist ab sofort gestrichen. Nachmittags die Katzen durch das Terrassenfenster anbellen – denkste. Man – also der Herr Lehmann – muss ja immer aufpassen, was das Herrchen im Haushalt so treibt. Auch wenn es nur dasitzt und schreibt oder telefoniert. Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Der Dackel kann nur hoffen, dass das mit dem Homeoffice nicht allzu lange dauert. Und er dann wieder seine Ruhe hat. Und dass das Herrchen, wenn es irgendwann mal wieder zu Hause bleibt, sich auch um ihn kümmert. Wozu soll es denn sonst zu Hause bleiben?