Arnstadt. Faschingsverein in Arnstadt ruft andere Vereine und Interessierte auf, sich einzubringen

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Im Arnstädter Narrenumzug ist noch Platz

Bunter und größer soll der Karnevalsumzug in Arnstadt werden. Das wünschen sich Siegfried Eichner, der Zugmeister, und der Vorstand des Karnevalvereins Narrhalla. Am Umzug, der am 22. Februar stattfindet, nehmen neben den beiden Faschingsvereinen aus Arnstadt auch jene aus Ichtershausen, Haarhausen und Plaue teil. Auch haben sich bereits einige Firmen und Vereine angemeldet.

„Wir hätten aber noch Platz“, sagt der Zugmeister und ruft Vereine, Schulen, Kindergärten, Firmen und Privatpersonen auf, sich farbenfroh einzubringen. „Am Umzug kann man als Laufgruppe oder als Wagen teilnehmen, natürlich kann man beides miteinander verknüpfen. Als Laufgruppen gibt es weniger Anforderungen, mit viel guter Laune sollten alle dabei sein. Umzugswagen benötigen dahingehend etwas mehr, so muss an jedem Wagenrad ein sogenannter Wagenengel laufen, damit es zu keinem Unfall kommt. Die Wagen selber dürfen natürlich bunt und auffällig sein.

Ein Sicherheitskonzept mit speziellen Auflagen und Einweisungen wurde vom Zugmeister und dem Präsidenten erstellt. Im Februar gibt es immer eine Einweisung und Belehrung für alle Teilnehmer.

Wer noch mitmachen möchte, findet unter www.narrhalla-arnstadt.de die Kontaktdaten.