Imker schaffen Insektenoase am Ortsrand von Traßdorf

An ihrem neu geschaffenen Refugium trafen sich am Sonntag die Imker Peter Kreft, René Kellner, Arndt Seifert, Udo Wolf, Siegmar Wiegand und Frank Schulze (von links).

Während derzeit in Ilmenau sogenannte Schottergärten mit spärlichem Grün Thema in Ausschüssen und im Stadtrat sind, hat der Imkerverein Stadtilm in diesem Jahr am Ortsrand von Traßdorf ein regelrechtes Refugium für Insekten und insbesondere für Wildbienen geschaffen. Auf einem ungenutzten ehemaligen Gartengrundstück entstand hier auf Pachtland eine grüne Oase, auf der alles vorhanden ist - außer englischem Rasen.