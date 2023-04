Guten Morgen, Ilm-Kreis: Maria Hochberg dankt den Ehrenamtlichen für ihren Einsatz um einen prall gefüllten Veranstaltungskalender.

Ich bin begeistert, was für ein toller Osterdienst das am vergangenen langen Wochenende doch war. Zwar verlangte mir der prall gefüllte Terminkalender mit unzähligen Aktionen und Highlights so einiges ab, doch überall wurde ich wieder einmal mehr herzlich empfangen und durfte mittendrin statt nur dabei sein.

All die großen und kleinen Veranstaltungen, all die Feiern und Feste, all die gemeinschaftsstiftenden Ereignisse sind oftmals auch den vielen Ehrenamtlichen zu verdanken, die sich unermüdlich für das kulturelle Leben in den Städten und Gemeinden des Ilm-Kreises einsetzen und stets neue Pläne austüfteln. Sie sind immer zur Stelle, bereiten vor und räumen auf und haben dabei doch immer ein Lächeln auf den Lippen.

Deshalb möchte ich heute einfach mal Danke sagen. Danke an all die Unterstützer, Helfer und Ideengeber, ohne die der Veranstaltungskalender im Ilm-Kreis nicht so vielfältig und bunt wäre. Schon jetzt freue ich mich auf die vielen Sommerfeste, die uns in den kommenden Wochen und Monaten erwarten.