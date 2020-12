Immer mal wieder Kühe auf der B 88

Blick auf die Ilmtalbrücke mit der Bundesstraße B 88n. In dem Bereich zwischen Langewiesen und Gehren sind öfter Rinder auf der Fahrbahn gesehen worden.

„Achtung, zwischen Langewiesen und Gehren sind Kühe auf der Fahrbahn“ – in den Verkehrsfunk schaffte es die Neubaustrecke der Bundesstraße 88 immer mal wieder in diesem Jahr. Meist ist nichts passiert. Anfang der Vorwoche kam es zu einem Zusammenstoß mit einem freilaufenden Kalb. Eine 38-jährige VW-Fahrerin konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen, als das Tier plötzlich vor ihr stand. Das Kalb lief verletzt davon, am Fahrzeug entstand Sachschaden (unsere Zeitung berichtete).