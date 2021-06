Immer wieder ohne Helm

Hans-Peter Stadtermann über das Verhalten von Fahrradfahrern

Am Donnerstag hatte ich mehrfach das Vergnügen, in die Kreisstadt oder durch sie hindurch zu fahren. Dabei sollte man wirklich durch die Umleitung mehr Zeit einplanen. Und dann gab es noch die Begegnung der dritten Art. Denn fast täglich steht im Polizeibericht: Unfall mit einem Fahrradfahrer. Dieser trug jüngst in einem Fall keinen Helm und wurde schwer verletzt.

In der Friedrichstraße kam mir gegen Mittag ein junger Mann mit seinem Rad in der Straßenmitte und leicht in Schlangenlinie fahrend entgegen. Natürlich ohne Helm. Und um noch einen draufzusetzten, saß auf dem Lenker noch kleinerer Junge – auch ohne Helm. Es gibt aber auch noch eine Steigerung. Wenig später kam mir am Kupferrasen ein Jugendlicher mit seinem Rad entgegen. Dieser trug seine Schuhe und nur eine kurze Hose und hatte einen durchtrainierten Körper. Aber im Kopf schien er nicht viel zu haben. Zum einen fuhr er freihändig und natürlich ohne Helm stadteinwärts.

Auf dem Weg in Richtung Rabenhold in der Gehrener Straße gibt es schon seit langem eine 30-Zone. Vor mir ein Radfahrer, der in diesem Bereich davongefahren ist. Der hat es aber drauf, dachte ich mir. Wenig später bemerkte ich: Der Radfahrer war mit einem E-Bike unterwegs. Positives Fazit: Er hatte einen Helm auf.