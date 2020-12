Impfzentren im Ilm-Kreis öffnen erst im Februar

Die alte Schwimmhalle am Stollen in Ilmenau ist nicht mehr in Betrieb, die Sozialräume werden aber in den nächsten Monaten als Impfzentrum dienen.

Wann öffnen die beiden Impfzentren im Ilm-Kreis? Diese Frage treibt seit Tagen auch Landrätin Petra Enders (Linke) um. „Betrieben werden sie nicht vom Kreis, sondern von der Kassenärztlichen Vereinigung“, erklärt die Politikerin. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog.

Um zu erfahren, wann es los geht, rief sie am Montag einen Koordinator der in Weimar sitzenden Ärztevertretung an. Geplant sei, die beiden Impfzentren in der alten Schwimmhalle in Ilmenau und in der Rankestraße 2 in Arnstadt am 3. Februar zu eröffnen. Zuvor seien mobile Impfteams unterwegs – etwa in Seniorenheimen.

Ein Selbstläufer sei das Impfen vor Ort aber nicht, betonte Enders. Die Heimleitungen müssten Termine vereinbaren und vorher von Bewohnern, Mitarbeitern oder gesetzlichen Vertretern die Zustimmung zur Impfung einholen. Die Kassenärztliche Vereinigung und das Thüringer Gesundheitsministerium haben eigens dafür unter www.impfen-thueringen.de eine Internetseite aufgesetzt, auf der umfassend informiert wird.

Auch für den Besuch im Impfzentrum ist eine Terminvereinbarung zwingend erforderlich. Ab dem 4. Januar sind solche Absprachen unter Telefon: 03643/4950490 möglich. Solange die Impfzentren im Ilm-Kreis noch nicht geöffnet haben, werden Termine in Zentren etwa in Erfurt oder Suhl vergeben.

Enders wies aber darauf hin, dass es momentan 19.500 Impfdosen für ganz Thüringen gebe, Nachschub werde erst in den nächsten Wochen geliefert.

Daher würden zunächst auch nur über 80-Jährige, vor allem in den Heimen, Pflegepersonal und Mitarbeiter des Rettungsdienstes geimpft. Im zweiten und dritten Quartal 2021 soll der Personenkreis, der sich impfen lassen kann, immer weiter ausgedehnt werden. Doch auch später gilt: Ohne Terminvereinbarung gibt es keinen Zutritt zu den Impfzentren.