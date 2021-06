In Arnstadt an Opfer kommunistischer Gewalt erinnert

Arnstadt. Gedenken an die Opfer des Volksaufstandes von 1953

Auch in diesem Jahr fand am 17. Juni in Arnstadt in der Rosenstraße an der Stele für die Opfer kommunistischer Gewalt von 1945 bis 1989 das öffentliche Gedenken statt. Auch Vizelandrat Kay Tischer (SPD), der Bürgermeister der Stadt Arnstadt Frank Spilling (parteilos) und Erika Korn, Vorsitzende der VOS Bezirksgruppe Arnstadt/Gotha, legten hier Blumengebinde nieder.