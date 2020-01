In das Elxlebener Gasthaus zieht wieder Leben ein

Der Trend des Kneipensterbens vor allem im ländlichen Raum Thüringens ging auch im vergangenen Jahr weiter. Nach Angaben von Dirk Ellinger, dem Chef des Thüringer Hotel- und Gaststättenverbandes, verringerte sich die Anzahl der Gaststätten in Thüringen im letzten Jahrzehnt um mehr als ein Viertel - von fast 7000 im Jahr 2008 auf rund 5000 im letzten Jahr.

Auch in Elxleben war zu befürchten, dass es beim Gasthaus „Zum Schwarzen Hahn“ dazu kommt, nachdem es im Oktober letzten Jahres seine Pforten schloss. Aber weit gefehlt. Für das traditionsreiche Gasthaus hat sich jetzt ein neuer Wirt gefunden.

Gaststätte ist für das Dorf sehr wichtig

„Uns war es ganz wichtig, dass die Gaststätte erhalten bleibt, eine Kneipe ist für ein Dorf wie das unsere und auch für die umliegenden Orte ganz wichtig“, so Bürgermeister Klaus Böhm (CDU) gegenüber unserer Zeitung. Auf die Ausschreibung hätten sich mehrere Interessenten gemeldet, darunter allerdings auch solche, die das Objekt einer völlig anderen Nutzung zuführen wollten, „was für uns nicht in Frage kam“, so Böhm. Den Zuschlag durch den Gemeinderat erhielt letztlich Matthias Lorenz aus Bischleben, der mit seinem Konzept einer gemütlichen Dorfkneipe als Treffpunkt für Jung und Alt überzeugte. Auch er bezeichnete den „Schwarzen Hahn“ – nicht erst, aber vor allem auch nach dem Wegfall der Bank und der Fleischereifiliale in Elxleben – als „wichtiges Zentrum im Ort für Familien, Vereine und für das Gemeindeleben“. Der 54-jährige Lorenz – genannt „Lori“ – will deshalb auch eng mit den Vereinen, mit der Kirche und mit der benachbarten Pension „Libelle“ zusammenarbeiten und natürlich auch wieder Gastgeber für die seit Jahrzehnten dort stattfindenden Familienfeiern werden. Nach eigenen Angaben weiß Lorenz als Bischlebener, was Nachbarschaft, Vereinsleben, Gemeinschaft und Gemeindeleben für ein Dorf bedeuten. Außerdem spielt er verschiedene Musikinstrumente und bezeichnet sich selbst als „Entertainer am Herd“, der gerne auch als solcher für Stimmung sorgt.

Thüringer Gerichte und internationale Küche

Lorenz selbst wird in der Küche stehen – er ist Koch mit langjähriger Berufserfahrung – aber immer auch mit Kontakt zu seinen Gästen. Eine Servicekraft und eine Aushilfe bringt erst einmal mit, bei Bedarf kann das Personal aufgestockt werden. „Gerne auch mit Mitarbeitern aus der Region“, sagt er. Um Marketing und Buchhaltung braucht er sich nicht zu kümmern, dafür hat er Berater. „Ich konzentriere mich auf das Kochen“, so Lorenz.

Er will im Gasthaus Thüringer Traditionsgerichte mit zeitgenössischer nationaler und internationaler Küche verbinden – alles mit frischen Zutaten und dabei auch an die Vegetarier denken. Es soll sowohl preislich günstige wie auch „gehobene Gerichte geben, die aber für nicht abgehobene Preise angeboten werden“. Lorenz legte auch gleich einen Entwurf für die Speisekarte vor, und da waren einige Gemeinderäte vor allem von einem Gericht begeistert: Gebratene Leber mit Zwiebeln und selbst gemachten Kartoffelpüree.

Saal bleibt Veranstaltungsort

Bis Ende Januar/Anfang Februar will Lorenz alle notwendigen Arbeiten für die Neueröffnung im „Schwarzen Hahn“ erledigt haben, dann soll das Gasthaus wieder eröffnen. Der Gemeindesaal bleibt laut Vertrag natürlich auch für wichtige Veranstaltungen im Ort offen, das geht von Bürgerversammlungen bis hin zur Kirmes oder zum Frühlingsball. Einen Veranstaltungsplan für das gerade begonnene Jahr – den es erstmals für den gesamten Ort und seine Vereine gibt – hat er gleich mit auf den Weg bekommen.

„Wir hoffen, das wir einen guten Griff getan haben, natürlich muss man dem neuen Wirt auch eine Chance geben“, so Böhm. Gut kam im Gemeinderat an, dass Lorenz sagte, dass der „Schwarze Hahn“ seine letzte große berufliche Herausforderung sein würde, er also hier auch alt werden wolle. Und dass er, wenn er das Projekt anpackt, es „auch richtig und mit allem Drum und Dran und Leib und Seele macht“.