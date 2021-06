In den Pausen können Arnstädter Petri-Schüler ihren Bolzplatz wieder nutzen

Der Bolzplatz in der Emil-Petri-Schule in Arnstadt wurde erneuert

Arnstadt. Zur Abkühlung lud der Förderverein alle Schüler zum Eis essen ein.

Schulleiter Holger Aumann, sein Stellvertreter Steffen Wieland und Ramon Wölk, Geschäftsführer Stahlbau Wölk aus Rudisleben, und einige Schüler von der Arnstädter Emil-Petri-Schule in der Rosenstraße (im Foto von rechts) haben am Mittwoch den Bolzplatz auf dem Schulgelände wieder freigegeben. Die Firma Wölk hat hier in den letzten Wochen den Zaun, die Türen und die Halterung für die Fangnetze komplett erneuert. Gleichzeitig überreichte Ramon Wölk neun neue Fußbälle an die Schüler. Der Schulförderverein hat auf dem Schulhof für jeden Schüler der gesamten Schule eine Runde Eis ausgegeben – eine angenehme Erfrischung an einem warmen Tag.