Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

In der Natur wird auch bei schlechten Wetter gewandert

„Wir kennen kein schlechtes Wetter, erzählt Ludwig Köth, „denn die Arnstädter Wanderfreunde gehen ein mal im Monat bei jeden Wetter auf ihre Wandertour“. Unterwegs trafen sie auf einen Wandernachwuchs, denn einige Kinder aus dem Kindergarten Plaue waren auch mit ihren Erzieherinnen unterwegs. So wanderten sie vom Bahnhof Plaue erst hoch zu den Reinsbergen, dann dem Kamm entlang und zurück in die Kreisstadt. Nach der Rückkehr stärkten sich die Wanderfreunde in der Wiesendiele in Arnstadt.