Guten Morgen, Ilm-Kreis In eine andere Welt eintauchen

Antonia Pfaff über ein Angebot zum Spielen

Kreativ, innovativ und mit dem Hang zur Fantasie: Was im ersten Moment nach Schlagworten aus dem Portfolio eines Start-up-Unternehmens klingt, umschreibt die Gedankenwelt der Kleinsten. Mit ihrer kreativen Art und unendlicher Fantasie zaubern sie ein Lächeln ins Gesicht und entführen uns manchmal in eine andere, in ihre Welt.

Die Kleine zu Hause schwimmt momentan auf einer Harry-Potter-Welle. Während Bücher gelesen und Filme geschaut werden, wächst das Repertoire an Bausteinen und diversen Materialien. Selbstverständlich fliegen Harry und Ron auch auf dem Besen und müssen sich Prüfungen stellen. Hermine steht ihnen beratend zur Seite.

Und plötzlich steht die Kleine neben mir, berichtet ganz euphorisch von einer Szene aus dem Buch und fragt, ob wir nicht zusammen spielen können, sie hat eine tolle Idee. Am Abend spielen, hundert Dinge schwirren mir durch den Kopf, der Tag war lang – und doch entscheide ich mich für das Spielen.

Kreativ und innovativ sind wir Erwachsenen eben auch nur dann, wenn wir uns mal fallen lassen und in eine andere Welt eintauchen.