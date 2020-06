In einer Woche soll das Freibad in Stadtilm öffnen

Chris Schmidt, René Strelow und Tobias Schröder vom Baubetriebshof Stadtilm haben in den vergangenen Tagen ein Baby- oder Kinderbecken im Freibad in Stadtilm gebaut. Das ist aber nur für den Übergang, denn im Herbst wird der gesamte Kleinkinderbereich umgebaut. Die Pläne sind genehmigt und das ist Geld bewilligt. Ab 20. Juni wird das Bad für den Publikumsverkehr geöffnet und dann können auch die Großen ins das große Becken springen. Am Freitag wird mit der Befüllung begonnen. Eines ist in dieser Saison wichtig. Es dürfen sich immer nur 200 Badegäste im Freibad Stadtilm aufhalten.