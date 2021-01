In Gehren brennt zu Silvester eine Gartenhütte

Am Silvesterabend wurde die Feuerwehr und Polizei 20.20 Uhr zu einer brennenden Gartenhütte in der Langebergstraße in Gehren gerufen. Das Feuer konnte durch die Feuerwehr schnell gelöscht werden, glücklicherweise wurden durch das Feuer keine Menschen verletzt. Die Polizei ermittelt nun, wie es zu dem Brand kommen konnte.