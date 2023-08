In Heyda klettern, rutschen und das Gleichgewicht schärfen

Heyda. Nachdem die alten Geräte in die Jahre gekommen waren, bekam der Spielplatz in Heyda nun eine neue Spielkombination, die keine Wünsche offen lässt.

Auf dem Spielplatz in Heyda wurde Ende vergangener Woche eine neue Spielkombination zur Nutzung für die Kinder freigegeben. Klettern, Rutschen und den Sinn fürs Gleichgewicht schärfen – hier ist für jeden etwas dabei.

150.000 Euro werdenin Spielplätze investiert

Das Angebot für die jüngsten Bewohner in dem Ilmenauer Ortsteil wurde laut einer Mitteilung der Stadtverwaltung Ilmenau installiert, nachdem die ursprünglichen Spielgeräte am Standort zwischen Schulzengasse und An der See in die Jahre gekommen waren und aufgrund von Mängeln ersetzt werden mussten. Gekostet hat die neue Spielkombination rund 17.450 Euro. Am Donnerstag erfolgte nun die Endabnahme. Insgesamt hat der Spielplatz in Heyda eine Fläche von 429 Quadratmetern und ist für Kinder zwischen zwei und elf Jahren geeignet.

In der Summe investiert die Stadt Ilmenau in diesem Jahr nach Angaben eines Sprechers der Verwaltung rund 150.000 Euro in die Erneuerung und die Erweiterung von Spielplätzen in der Kernstadt und in den Ortsteilen.

Insgesamt gibt es im Stadtgebiet laut Homepage der Stadtverwaltung Ilmenau 18 Spielplätze sowie 16 in den Ortsteilen.