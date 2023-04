In Ichtershausen fuhr die Eisenbahn durch die Hauptstraße

Ichtershausen. Ein Lokführer malt Eisenbahnzüge, in Ichtershausen fuhr 1950 eine Lok durch den Ort.

Was macht ein Lokführer aus dem Erzgebirge in seiner Freizeit? Er malt Eisenbahnzüge nach alten Vorlagen. Peter König gelingt es sehr realistisch, wie hier :„Als die Eisenbahn noch auf der Hauptraße fuhr! Eine Mallet-Lok um 1950 mit dem Arnstädter Zug in Ichtershausen. Lok und Bahn sind erst kurz vorher verstaatlicht worden.“ Dieses Bild ist, wie zwölf andere auch, mit Vorlagen aus ganz Deutschland in einem Wandkalender für 2024. Der Kalender ist im Rockstuhl-Verlag in Bad Langensalza erschienen und kostet 19,95 Euro.