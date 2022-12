In Ilmenau heißt es jetzt: Kippe aus und in den Behälter rein

Ilmenau. In Ilmenau werden Zigarettenentsorgungsstationen aufgestellt. Das freut auch die Umwelt.

Im Ilmenauer Stadtgebiet wurde in dieser Woche mit der Installation der ersten Zigarettenentsorgungsstationen begonnen. Die Behälter vom Unternehmen „kippster“ sollen dazu animieren, die Zigarettenstummel nicht einfach achtlos auf die Straße zu werfen. Raucher haben mit jeweils zwei verschiedenen Entsorgungsklappen nun die Wahl: „Was gefällt Ihnen besser: Sommer oder Winter?“, oder mit Ilmenauer Lokalkolorit „Höhe oder Stollen?“ – in Bezug auf die Namen der beiden größten Wohngebiete. Entstanden ist diese Form der Kippenentsorgung aus einer Kooperation des Stadtmarketing mit dem Ilmenauer Bauhof. An der Gestaltung der Motive war Angelina Kampf beteiligt, die gerade im Sport- und Betriebsamt ein Praktikum absolviert. Anstoß waren Hinweise im Bürgerhaushalt der Stadt. „Ich fände gut, wenn Ilmenau und Umgebung kippenfrei werden würde“, lautete ein Wunsch nach mehr Sammelbehältern. Ausgetretene Zigaretten sorgen nicht nur für ein unschönes Stadtbild, sondern für einen erheblichen Mehraufwand im Sport- und Betriebsamt. Zwischen 10 bis 15 Jahre benötigt ein Kippenfilter, bis er in der Natur verrottet ist. Damit sei es auch ein Umweltthema, hieß es aus der Stadtverwaltung