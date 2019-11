In Museen des Ilm-Kreises wird Sicherheit großgeschrieben

Der spektakuläre Einbruch in das Grüne Gewölbe in Dresden in der Nacht zu Montag beschäftigt auch alle Kunstliebhaber und diejenigen, die mit den Museen im Ilm-Kreis zu tun haben. „Ich war schockiert“, so Antje Vanhoefen, die Chefin des Arnstädter Schlossmuseums, über ihre erste Reaktion. Für sie ist es „ein Verbrechen gegen die Menschheit, das in die gleiche Reihe gehört wie etwa die Sprengungen der Tempel in Palmyra.“ Der dortige Baaltempel wurde im August 2015 von Anhängern der Terrororganisation Islamischer Staat gesprengt.

Eine hundertprozentige Sicherheit vor solchen Einbrüchen gibt es nirgendwo. „Für das Schlossmuseum Arnstadt kann ich aber sagen, dass alle notwendigen Sicherheitsvorkehrungen getroffen sind“, so Vanhoefen. Welche das sind, wird in der Öffentlichkeit natürlich nicht verraten. Es gebe regelmäßige und intensive Überprüfungen der dafür notwendigen Technik, auch die Ablaufpläne, die es für einen solchen Fall standardmäßig gibt, würden ständig überprüft und aktualisiert. Man überlegt sich aber schon im Vorfeld einer Ausstellung, wie man den Besuchern etwas präsentiert. „Wir haben uns beispielsweise im Festsaal ganz bewusst dafür entschieden, die Konsolen nicht mit Ausstellungsstücken aus Porzellan zu besetzen, da spielten solche Sicherheitsgedanken eine Rolle“, so Vanhoefen.

Auch in Arnstadt gab es schon einmal einen spektakulären Raub im Museum. Anfang der 90er Jahre wurden hier mehrere Objekte einer Ausstellung mit ostasiatischem Porzellan gestohlen. Der Täter wurde gefasst und verurteilt und die Stücke dem Museum wieder zurückgegeben. So viel Glück hatte man in Gotha nicht, dort wurden 1979 aus dem Schloss Friedenstein fünf Gemälde gestohlen. Von ihnen fehlt bis heute jede Spur. Dieser Einbruch gilt als spektakulärste Kunstraub in der ehemaligen DDR und als einer der spektakulärsten der deutschen Nachkriegsgeschichte.

Das Goethe-Stadt-Museum in Ilmenau. Foto: Ralf Ehrlich

„Es macht mich betroffen, wenn so etwas passiert“, sagt Kathrin Kunze. Die Leiterin des Goethe-Stadt-Museums in Ilmenau meint, dass die Geschehnisse in Dresden zeigen, wie brutal und schnell solche Täter vorgehen. Falls das Diebesgut nicht wieder auftauche, sei ein Weltkulturerbe verschwunden. „Wir haben in unseren Museen nicht solche Werte, wie sie das Grüne Gewölbe hat.“ Natürlich seien die Ilmenauer Museen alle mit Sicherheitssystemen ausgestattet. „Das war mir von Beginn meiner Tätigkeit wichtig“, so Kunze weiter. Als die Museums-Leiterin die Nachricht aus Dresden erhielt, tagte gerade der Museumsverband. „Unsere Sorge ist eher die, dass eine Form von Vandalismus unsere Museen treffen kann, als ein Diebstahl.“

Ein Einbruch wie der jetzt in das Grüne Gewölbe ist für jedes Museum eine Katastrophe, es gibt aber auch solche wie Brände oder Überflutungen. Nach dem verheerenden Feuer in der Anna-Amalia-Bibliothek in Weimar im Jahr 2004 dachte man für alle musealen Objekte einschließlich der Kirchen über sogenannte Notfallverbünde aller Beteiligten nach – auch auf regionaler Ebene. Nun soll – vielleicht noch im Dezember – auch in Arnstadt ein solcher mit allen Kultureinrichtungen und mit den im Kulturleben der Stadt engagierten Vereinen gegründet werden, die dann im Notfall konzertiert und konzentriert darauf reagieren können.