In Schlangenlinien durch Arnstadt – mit 2,1 Promille auf E-Scooter

Arnstadt. In Arnstadt fiel der Polizei ein E-Scooter auf, der auffällig Schlangenlinien fuhr. Ein Alkoholtest des Fahrers ergab stolze 2,1 Promille.

Am Mittwochabend fiel der Polizei in der Ohrdrufer Straße in Arnstadt ein Mann mit einem E-Scooter auf, der auffällig Schlangenlinien fuhr. Wie die Polizei äußerte, führten sie eine Verkehrskontrolle mit Atemalkoholtest durch.

Mit rund 2,1 Promille qualifizierte sich der 33-Jährige für eine Blutentnahme im Krankenhaus und eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr. Zudem war der E-Scooter nicht versichert, so dass er darüber hinaus noch einen Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz begangen hat.

