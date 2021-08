In Wohnung randaliert: Polizei muss 23-Jährigen in Arnstadt fesseln

Arnstadt. Einen 23-Jährigen musste die Polizei in Arnstadt fesseln, nachdem dieser in der Wohnung einer 35 Jahre alten Frau randaliert hatte.

In der letzten Nacht kam es kurz nach 1 Uhr in der Lessingstraße zu einem Polizeieinsatz. Eine 35-Jährige und ein 23-Jähriger gerieten in der Wohnung der Frau offenbar aufgrund einer Meinungsverschiedenheit in Streit. Sie forderte den Herrn mehrfach die Wohnung zu verlassen, der Mann missachtet die Aufforderung jedoch, beschädigte das Mobiliar und griff die Dame körperlich an. Anschließend flüchtete er.

Mehrere Personen informierten die Polizei aufgrund des lautstarken Streits und die Beamten konnten den flüchtenden Mann letztlich stellen. Er reagierte direkt aggressiv, sodass der Herr gefesselt werden musste. Nachdem er sich beruhigt hatte, erhielt er einen Platzverweis, welchem er auch nachkam. Die Dame wurde zur medizinischen Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Die Polizei ermittelt nun gegen 23-Jährigen unter anderem wegen Körperverletzung und Sachbeschädigung.