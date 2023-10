Indian Summer begeistert Wanderer im Ilm-Kreis

Ilm-Kreis. Ilm-Kreis: Mit bunten Wäldern in den laubholzreichen unteren und mittleren Höhenlagen begeistert der sogenannte Indian Summer die Wanderer.

Es gibt ihn nicht nur in Kanada oder den USA, auch im Ilm-Kreis begeistert der sogenannte Indian Summer die Menschen. Spektakulär bunte Wälder in den laubholzreichen unteren und mittleren Höhenlagen begeistern die Wanderer und Spaziergänger.

Ausgelöst durch die abnehmende Tageslänge, offenbaren sich Buchen, Eichen, Eschen, Ahorne und Linden mit herrlichen Blattfärbungen von Grün, Gelb, Orange, Rot bis Braun, oft verbunden mit einem immer wieder strahlend blauen Himmel. Diese enorm reizvolle Jahreszeit von Ende September bis Ende Oktober, die mit dem kompletten Blattfall allzu schnell ihr Ende findet, kann derzeit in den heimischen Wäldern genossen werden.

„Es sind biochemische Prozesse, die diese Blattfärbungen bei den Laubbäumen verursachen: Das intensiv grün färbende Chlorophyll, für die lebenswichtige Photosynthese im Blatt verantwortlich, wird in dieser Zeit in Stamm und Wurzeln gespeichert, damit der Laubbaum gleichsam in Winterruhe gehen kann“, erklärt der Thüringenforst-Vorstand Volker Gebhardt.

So würden für kurze Zeit andere Farbstoffe im Blatt zum Zuge kommen und die vielfältige Herbstfärbung verursachen.

Eine völlig andere Überwinterungstaktik wenden die immergrünen Nadelbäume wie Fichte, Weiß-Tanne oder Kiefer an. Sie bilden eine Wachsschicht auf ihren Nadeln und verschließen so die Spaltöffnungen, durch die ansonsten Wasser verdunstet.

In der kalten Jahreszeit wäre Wasserverdunstung über die Krone für den Baum verhängnisvoll, da dieser im wintergefrorenen Boden das Wasser über die Wurzeln nicht aufnehmen kann.