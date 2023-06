Industrie künstlerisch erleben

Arnstadt. Die Firma N3 öffnete ihren Türen für einen Zeichenkurs der Volkshochschule Arnstadt-Ilmenau.

Gemeinsam überlegten Michaela Opel, Fachbereichsleiterin für Gesellschaft und Kultur der Volkshochschule (VHS) Arnstadt-Ilmenau, und Elke Siedhoff-Müller, Pressesprecherin der Firma N3, wie sich die VHS in dem Arnstädter Unternehmen präsentieren könnte, um Industrie auf eine besondere Art und Weise erlebbar zu machen. Schnell war die Idee geboren, den Zeichenkurs von Elena Timtschenko mit den gewaltigen Flugzeugtriebwerken zusammenzubringen.

Normalerweise treffen sich die Kursteilnehmer bei Pleinair-Veranstaltungen (Freilichtmalerei) in der Stadt oder im Park und fertigen Skizzen der Umgebung an. Doch in einem Unternehmen zu zeichnen, war eine Premiere. Drei Stunden lang konnten sich die Teilnehmer so kürzlich am Zeichnen eines Rolls-Royce Trent XBW-Triebwerks ausprobieren.

Die Resultate können sich sehen lassen und jeder hatte seinen ganz eigenen Ansatz gefunden, um dieses im Durchschnitt drei Meter große, ingenieurtechnische Meisterwerk künstlerisch darzustellen. Ziel war es, die Fertigkeiten im detaillierten Zeichnen zu verbessern und eine präzise Bilddarstellung anzufertigen. Dabei schauten auch einige N3-Kollegen den Künstlern interessiert über die Schulter.