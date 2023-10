Infomobil zu Lebensmittelpreisen in Arnstadt

Experten der Verbraucherzentrale erklären an ihrem Infomobil am 24. Oktober in Arnstadt, worauf es beim preisbewussten Einkaufen ankommt. (Symbolfoto)

Arnstadt. Wie trotz gestiegener Preise beim Lebensmitteleinkauf gespart werden kann, darüber informiert die Verbraucherzentrale am 24. Oktober in Arnstadt.

Seit Monaten steigen die Preise für Lebensmittel an, die Gründe dafür sind vielfältig. Wie die Bürgerinnen und Bürger dennoch beim Lebensmitteleinkauf sparen können, darüber informiert die Verbraucherzentrale am Dienstag, 24. Oktober, von 10 bis 17 Uhr mit ihrem Infomobil am Hopfenbrunnen in Arnstadt. Expertinnen und Experten erklären, worauf es beim preisbewussten Einkaufen ankommt, wie günstige Angebote erkannt und versteckte Preiserhöhungen entlarvt werden können.