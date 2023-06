Informationen gibt es in Arnstadt aus dem Bauwagen

Arnstadt. Mit einer VR-Brille eine Synagoge besuchen. Das ist in Arnstadt bei der Tour „Tacheles mit Simson“ möglich.

Die zweite Auflage der Bildungs- und Informationstour über jüdisches Leben vom 19. Juni bis 6. Juli in 14 Thüringer Städten macht am 22. Juni auch in Arnstadt Station. Mal eben mit einer VR-Brille eine Synagoge besuchen, etwas über die Bedeutung typisch jüdischer Symbole oder Utensilien erfahren sowie über jüdisches Leben am eigenen Wohnort und auch noch Live-Musik hören – das alles ermöglicht die „Tacheles mit Simson“-Tour. Dabei ist ein zum Infomobil umgestalteter und bunt beklebter kleiner Bauwagen. Der Name der Tour, „Tacheles mit Simson“ hat natürlich mit dem Kult-Moped zu tun, denn das Erbe der jüdischen Brüder Moses und Löb Simson gehört nach wie vor zum Straßenbild Thüringens. Die Organisatoren freuen sich deshalb auch, wenn sich Simson-Fahrer mit ihrem Moped am Infomobil einfinden. Denn dort gibt es nicht nur Wissenswertes über das Leben der Simson-Brüder zu erfahren, sondern vieles mehr über Spuren jüdischen Lebens im Freistaat und damit verbundene Traditionen. Wie schon 2022 wird die Tour auch in diesem Jahr musikalisch begleitet. Mit dabei sind Yael Gat von der Band Folkadu (Gesang; Trompete & Schofar) und die Sängerin und Komponistin Kateryna Ostrovska. Beide haben jüdische Wurzeln und geben während der Tour gern Auskünfte zu traditionellem und modernem jüdischem Liedgut. Für Reinhard Schramm, den Vorsitzenden der Jüdischen Landesgemeinde Thüringens, ist „Tacheles mit Simson“ vor allem deshalb ein wichtiges Projekt, weil es mehrere Generationen erreicht. „Das Vermitteln von Wissen und Kenntnissen über die Vielfalt und Komplexität des Judentums hilft, Vorurteile abzubauen und Verständnis für das Judentum zu erreichen“, so Schramm. „Tacheles mit Simson“ ist ein Projekt der Jüdischen Landesgemeinde Thüringen und des Fördervereins für jüdisch-israelische Kultur in Thüringen