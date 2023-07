Informationen zum Beruf für alle Erfurter

Erfurt. Auch Erwachsene werden im Berufsinformationszentrum unterstützt:

Nicht nur an Jugendliche richtet sich das Angebot des Berufsinformationszentrums. Darauf machte jetzt eine Sprecherin der Agentur für Arbeit aufmerksam. Informiert wird dort über Ausbildung, Studium und Beruf – und zwar unabhängig vom Alter des Interessierten.

Für die Selbstinformation stehen Computerplätze mit Internetzugriff zur Verfügung, an denen man sich zu den Öffnungszeiten selbstständig informieren kann. Gern geben die Beschäftigten auch Tipps, wie man seine Bewerbungsunterlagen verbessern oder im Vorstellungsgespräch überzeugen kann. Für die Bewerbungsunterlagen erforderliche Zeugnisse können vor Ort eingescannt werden. Das nächstgelegene Berufsinformationszentrum befindet sich in der Max-Reger-Straße in in Erfurt.