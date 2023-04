Das Landhaus Elxlebener Hof liegt idyllisch im Park des Dorfes. Im Freien verweilen können die Senioren auch in einem geschützten Innenhof.

Informationsrunde in Elxleben

Elxleben. So werden Senioren im Landhaus Elxlebener Hof betreut:

Zu einer Informationsveranstaltung lädt Victors, der Träger der neuen Seniorenresidenz Landhaus Elxlebener Hof, am Donnerstag, dem 20. April, von 15 bis 17 Uhr in den Gemeindesaal ein. Vorgestellt wird das Konzept des Hauses, das im Herbst eröffnet werden soll. Insgesamt stehen 55 Plätze in 47 Einzel- und vier Doppelzimmern zur Verfügung. Vier große Wohngruppen sorgen für viele Kontaktmöglichkeiten, zugleich aber auch für Privatsphäre.