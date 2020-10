Inklusionspreis 2020 für die Sparkasse Arnstadt-Ilmenau

Der Inklusionspreis 2020 der Selbsthilfegruppe (SHG) „Miteinander Selbstbestimmt Leben“ ist vergeben. Preisträger der nun bereits zum achten Mal vergebenen Auszeichnung ist die Sparkasse Arnstadt-Ilmenau, deren Chef Marco Jacob den kleinen Pokal jetzt stellvertretend für alle seine Filialen und deren Mitarbeitern aus den Händen von Thomas Brückner von der SHG entgegen nahm.

Elf der insgesamt 13 Geschäftsstellen der Sparkasse im Ilm-Kreis sind bereits barrierefrei zugänglich, etwa ein Drittel der 34 Geldautomaten haben eine Sehbehindertenunterstützung – also Kopfhöreranschluss und Sprachunterstützung. „Und das ist ein sehr benutzerfreundliches Programm, deutlich besser als bei anderen solchen Sprachunterstützungen“, so Brückner gegenüber unseren Zeitung. Der Kopfhöreranschluss ist wichtig, damit niemand anderer die Zugangsdaten mithören und ausspionieren kann.

Kleine Änderungen mit großer Wirkung

Alleine in diesem Jahr wurden auch drei für Rollstuhlfahrer unterfahrbare Geldautomaten in den Sparkassenfilialen des Ilm-Kreises installiert – im Ilm-Kreis-Center und in der Erfurter Straße in Arnstadt und in der Filiale in Stadtilm. Außerdem setzt das Geldhaus auch im Online-Banking auf Inklusion – es gibt auch hier ein barrierefreies Angebot mit erleichterter Bedienung und einem Vorleseprogramm. All das sind Gründe, weshalb der Inklusionspreis 2020 an die Sparkasse Arnstadt-Ilmenau geht. „Es ist schön zu sehen, wie die neue Technik auch angenommen wird und Erleichterungen für Menschen mit Behinderungen mit sich bringt, das bestärkt uns auf diesem Weg“, so Jacob, für den diese Ehrung „nicht irgendeine, sondern eine ganz besondere“ ist.

Matthias Lepkes vom Blinden- und Sehbehindertenverband des Ilm-Kreises an einem der Geldautomaten mit Spracherkennung. Foto: Robert Schmidt

In den letzten Jahren ging der Inklusionspreis der SHG unter anderem an die Bauernscheune in Bösleben oder die Schafskäserei in Dosdorf. „Der Preis wird für besondere Leistungen im Sinne der Inklusion, also der Nutzbarkeit für alle vergeben“, so Brückner. Ein gutes Beispiel dafür seien die Füller und Kugelschreiber für Rechts- und Linkshänder, die sind mittlerweile völlig im Alltagsleben angekommen. Dabei geht es manchmal nur um ganz kleine Veränderungen im Design, die aber für die Betroffenen eine große Wirkung haben. Brückner bedankte sich bei der Preisübergabe auch nochmals ausdrücklich bei allen Stadträten von Arnstadt für deren einstimmigen Beschluss zur Gründung der Arbeitsgruppe „Arnstadt barrierefrei“. Das sei ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung.

„In Deutschland leben sieben Millionen Schwerbehinderte, rund 17 Millionen Menschen sind von gesundheitlichen Beeinträchtigungen oder chronischen Krankheiten betroffen. Die Frage nach ihrer gleichberechtigten Teilhabe geht uns alle an“, so Jacob anlässlich der Preisverleihung. Und das werde in Zukunft auch immer wichtiger, da mit einer alternden Gesellschaft wie der hierzulande auch der Anteil der Menschen mit Beeinträchtigungen steigen werde. Deshalb baue man seit Jahren im Ilm-Kreis die Geschäftsstellen und auch die Selbstbedienungsstandorte barrierefrei aus. Das habe bei Modernisierungen oder Umbauarbeiten hohe Priorität. Teilweise wurde dabei der barrierefreie Zugang durch den Anbau von Rampen oder mit Hebebühnen realisiert.