Ins Hochhaus am Stollen werden Millionen investiert

Maler Michael Götze verputzt die Wand in einem der neuen Bäder im Hochhaus am Stollen.

Ilmenau. Das Gebäude in Ilmenau ist während der Bauzeit bewohnt. Bis Herbst 2021 wird in allen Wohnungen gebaut.

Eine Handvoll Handwerkerfahrzeuge vor dem Hochhaus am Stollen lässt nicht erahnen, was derzeit im Inneren des Gebäudes geschieht. In jeder der 94 Wohnungen wird das Bad erneuert, zudem werden Leitungen ausgetauscht, die noch aus der Bauzeit des Hochhauses in den 1980er Jahren stammen, sagt Rolf Ziegler. Der Projektleiter vom Arnstädter Ingenieurbüro begleitet die Bauarbeiten, die Anfang des Jahres begonnen haben und im Herbst 2021 abgeschlossen sein sollen.