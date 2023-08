Ilm-Kreis. Augen auf und zählen heißt es im August auch wieder im Ilm-Kreis.

Der Nabu-Insektensommer geht in die zweite Runde. Noch bis 13. August heißt es wieder Augen auf und zählen, was sechs Beine hat. Insekten tummeln sich an vielen verschiedenen Orten: Im Garten, im Wald, auf der Wiese und am See.

„Insekten sind sehr wichtig für uns Menschen und die Natur. Sie bestäuben viele Pflanzen, dienen anderen Tieren als Nahrungsquelle und sorgen im Boden für eine bessere Bodenqualität. Ein zentrales Anliegen der Aktion ist die Förderung der Artenkenntnis und dass sich mehr Menschen mit der Insektenwelt auseinandersetzen“, sagt Ronald Bellstedt, ein Insektenexperte des Nabu Thüringen.

Um die Vielfalt der Insekten wieder etwas überschaubarer zu machen, wurden für die zweite Runde des Insektensommers auch wieder sogenannte Kernarten ausgewählt. Für die Zählperiode im August sind dies neben der Blaugrünen Mosaikjungfer, die Ackerhummel, die Blaue Holzbiene, das Grüne Heupferd, der Kleine Fuchs, der Schwalbenschwanz, der Siebenpunkt-Marienkäfer und die Streifenwanze.

In Mitteleuropa kommen etwa 50 verschiedene Hummelarten vor. Jede von ihnen hat eine eigene Färbung und eigene Muster. Ronald Bellstedt erklärt einige Erkennungsmerkmale der drei Hummelarten: „Die Ackerhummel hat einen gelblich bis rotbraun gefärbten Pelz, der am Hinterleib gräulich wird und ganz hinten dann wieder gelbrot. Von den Erdhummeln kommen bei uns zwei Arten vor, die Dunkle und die Helle Erdhummel. Beide weisen eine schwarze Behaarung auf und sind an ihren gelben Binden gut zu erkennen. Bei der Dunklen Erdhummel ist die Binde dunkelgelb und bei der selteneren Hellen Erdhummel zitronen- bis weißgelb gefärbt. Die letzten beiden Segmente ihres Hinterleibs sind weiß. Die Steinhummel erkennt man am samtschwarzen Körper mit einer rotbraunen Spitze am Hinterleib.“