Interaktive Lesung am 9. November im Ilm-Kreis

Ilm-Kreis. Landrätin ruft zur Teilnahme an der Aktion auf.

Der 9. November gilt als Schicksalstag der Deutschen. Ein Tag, wie er unterschiedlicher nicht sein könnte – zwischen Hoffnung, Aufbruch und großem Leid. Philipp Scheidemann ruft am 9. November 1918 die erste deutsche Republik aus. Am 9. November 1938 hingegen wurden Tausende von jüdischen Geschäften, Synagogen und Wohnungen von den Nationalsozialisten in Deutschland zerstört und angezündet. Am 9. November 1989 fällt die Berliner Mauer.

„Gemeinsam möchten wir ein Zeichen für Demokratie und Toleranz, für Miteinander und menschliche Zuversicht setzen. Geplant ist eine interaktive Lesung, die Bürger mit ihren eigenen Lese-Beiträgen bereichern können aus Büchern, die Verfolgung und Gewalt, Diktatur und Unterdrückung anprangern“, ruft Landrätin Petra Enders (parteilos) zur Teilnahme auf.

Wer sich mit einem Lesebeitrag beteiligen möchte, möchte sich bis zum 1. November per E-Mail über pressestelle@ilm-kreis.de melden.