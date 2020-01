Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Interessanter Schnappschuss aus Dosdorf

„Ich habe ein tolles Foto gefunden, und das passt zum 30. Geburtstag der Thüringer Allgemeinen“, erzählt Winfried Beyer aus Dosdorf am Telefon. „Eigentlich habe ich nach Fotos von der Dahlienschau in Arnstadt gesucht – und dann das“, so Beyer. Beim Besuch am Donnerstag präsentierte der 79-Jährige ein Foto von 1928. Damals ließ sich der Kirmesverein vor dem Gasthaus ablichten. Bei genauem Hinschauen sieht der Betrachter am Gasthaus ein Hinweisschild, auf dem ist zu lesen: Hier erhältlich, Thüringer Allgemeine Zeitung – Erfurt. Eine Recherche im Internet ergab, dass es in den 1920er-Jahren für kurze Zeit eine Zeitung unter diesem Titel gegeben hatte.