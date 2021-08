Interkulturelle Wanderung in Arnstadts Umgebung

Am Sonntag gibt es in Arnstadt eine interkulturelle Wanderung.

Arnstadt. Das Projekt „Zusammen-Leben-Gestalten“ möchte Menschen unterschiedlicher Herkunft und Alters zusammenführen.

Wandern, um Menschen zusammenzuführen: Das hat sich die Gesellschaft für internationale Wirtschaftsförderung und Management mit dem Projekt „Zusammen-Leben-Gestalten“ auf die Fahnen geschrieben. Im Rahmen des Begegnungsprojektes gibt es in Arnstadt eine Wandertour, bei der Deutsche und Migranten zusammengeführt werden sollen.

„Ziel ist es beim gemeinsamen Wandern Menschen aus aller Welt, die gerade Deutsch lernen und Menschen aus Arnstadt und der Region miteinander in den Austausch zu bringen, gemeinsam die Region zu entdecken und mehr voneinander zu erfahren“, erklärt Koordinatorin Franziska Kindmann. In der Pandemie sei es schon schwer gewesen, Kontakte zu knüpfen und miteinander in den Austausch zu kommen. Für Menschen mit Zuwanderungsgeschichte sei es teilweise noch schwerer, so Kindmann. Deshalb soll das Wandern in Arnstadt Menschen zueinander führen, um sich auszutauschen, mehr voneinander zu erfahren und das Miteinander gut gestalten zu können.

Die Tour führt über eine Strecke von sieben Kilometern

Die Wanderung, die nicht nur Menschen unterschiedlicher Herkunft zusammenführen soll, sondern auch verschiedenen Generationen, startet am Sonntag, 29. August, 11 Uhr, am Hauptbahnhof in Arnstadt. Dort ist Treffpunkt. Von dort wird die interkulturelle Tour zur Alteburg, weiter über das Schneckchen und Kreuzchen zurückgehen. Die Tour ist etwa sieben Kilometer lang und wird durch ein Mitglied des Arnstädter Wandervereins begleitet. „Wir freuen uns sehr über die Kooperation.“ Franziska Kindmann lächelt: „Die Tour ist für Jedermann, für Familien mit Kindern, aber auch für ältere Menschen – jeder ist willkommen.“

Die Projektkoordinatorin wünscht sich, dass die Menschen mit und ohne Zuwanderungsgeschichte nicht nur zueinander finden und voneinander lernen, sondern dass auch langfristig ein Miteinander entsteht.

