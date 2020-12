Inzidenzwert im Ilm-Kreis sinkt

1916 Corona-Virus-Infektionen wurden mit Stand Mittwoch seit Beginn der Pandemie im Ilm-Kreis gemeldet. Das Gesundheitsamt ermittelt derzeit zu 464 aktiven Fällen, recherchiert weiter Kontaktpersonen und organisiert Abstriche. In den Ilm-Kreis-Kliniken werden 40 bestätigte Fälle, davon vier intensivmedizinisch behandelt. Zwei von ihnen müssen beatmet werden. Zudem befinden sich 13 Verdachtsfälle im Krankenhaus, davon vier auf der Kinderstation.





Das Land gibt für den Ilm-Kreis eine 7-Tage-Inzidenz von 244,7 Fällen an – die Zahl sinkt derzeit leicht. Allerdings könnte sich das Bild auch schnell wieder ändern. Seit Dienstag wurden 177 Abstriche gemacht, in vielen Fällen lag das Ergebnis noch nicht vor.



Täglich werden aber neue Infektionen nachgewiesen: In den Pflegeheimen Birkenhof Ilmenau, am Dornheimer Berg Arnstadt, „pro civitate“ Arnstadt, Dorotheental Arnstadt und in Stadtilm sind weitere Infektionsfälle unter dem Personal und/oder Bewohnern aufgetreten. Betroffen waren zum Teil auch Angehörige des Personals.



In einer Außenwohngruppe der Lebenshilfe wurde ebenso eine Personalkraft positiv getestet.

Von Corona-Fällen betroffen ist zudem der Bereich der Dialyse im Ilm-Kreis: Fünf Personalkräfte und vier Patienten haben ein positives Testergebnis. Um die Dialysebehandlungen weiterhin absichern zu können, begleitet das Gesundheitsamt die betroffenen Dialysezentren engmaschig und berät, wie Personal unter strengen Infektionsschutzvorkehrungen weiterhin eingesetzt werden kann, auch um die positiv getesteten Patienten weiterhin versorgen zu können. Das Personal werde durch Kontrollabstriche weiterhin betreut, so eine Sprecherin des Landratsamtes.

In den Ilm-Kreis-Kliniken wurden weitere vier Personalkräfte positiv getestet worden. Betroffen von Infektionen sind auch Angehörige von Patienten und Personalkräften.



Im ambulanten Pflegedienst der Malteser ist eine Personalkraft positiv getestet worden. Kontakte zu anderen Mitarbeitern gab es aufgrund strenger Infektionsschutzmaßnahmen aber nicht.

Im ambulanten Pflegedienst des ASB gab es ebenso einen positiven Fall. Sieben weitere Mitarbeiter sind Kontaktpersonen und müssen in Quarantäne. Derzeit laufen enge Abstimmungen mit dem Gesundheitsamt, damit die Patienten weiter versorgt werden können. Vermittelt wurde unter anderem Unterstützungspersonal durch die Akquise freiwilliger Helfer und Pflegedienste anderer Träger.



Im Umfeld des Kindergartens „Angelhäuser Spatzen“ sind zwei Angehörige eines Kindes positiv getestet worden.