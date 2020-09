Iraker beginnt Ausbildung in Ilmenauer Gastronomie

Ilmenau. Tareq Alkarawi heiratete in der Moschee, Standesamt soll folgen. Er möchte in Ilmenau bleiben und keinesfalls in den Irak zurück.

Fünf Jahre ist die sogenannte Flüchtlingskrise her. Die Zahl der Asylbewerber verdoppelte sich im Jahr 2015. 1000 Geflüchtete wurden damals allein dem Ilm-Kreis zugewiesen, so viele wie noch nie. „Wir schaffen das“, diesem berühmten Satz wollten viele keinen Glauben schenken. Befürchtungen und Ängste gab es, Fremdenfeindlichkeit. Was ist aus den Menschen geworden, die zu uns kamen?

Tareq Alkarawi hat eine dreijährige Ausbildung zum Fachmann für Systemgastronomie in der Trefferia des Ilmenauer Globus-Baumarktes begonnen. Er stammt aus dem Irak, einer Stadt südlich von Bagdad. „Zurzeit lerne ich viel", sagt der 28-Jährige. Ihm gefällt die Arbeit und er fühlt sich wohl im Team und ist seinen Chefs dankbar, sagt Alkarawi. Zu seinen Aufgaben gehört so ziemlich alles in der Küche und im Verkauf. Die Berufsschule ist in Weimar. Da Alkarawi Führerschein und Auto hat, ist die Entfernung auch nicht das Problem.

Privates Glück im Deutschkursund Ehrgeiz, den Meister zu machen

Ursprünglich wollte der junge Mann eine Ausbildung zum Verkäufer machen. Sein künftiger Chef konnte ihn für den Systemgastronomen gewinnen, der gerade dringender gebraucht wurde. Anderthalb Jahre arbeitete er zuvor in der Altenpflege in einem Ilmenauer Pflegeheim. Er hätte auch in diesem Bereich eine Ausbildung machen können, doch konnte er sich mit dem Beruf nicht so anfreunden.

Tareq Alkarawi macht eine Ausbildung zum Fachmann für Systemgastronomie. Sein Ausbildungsbetrieb ist die Trefferia eines Baumarktes in Ilmenau. Foto: Tareq Alkarawi

Zwischenzeitlich hatte Alkarawi einen Mini-Job in einem Ilmenauer Asia-Imbiss. Dort hat er in der Küche geholfen, Bestellungen entgegengenommen und Lieferungen ausgefahren.

Privat hat er offensichtlich sein Glück gefunden. Seine Freundin, die ebenfalls aus dem Irak stammt, lernte er im Sprachkurs in Deutschland kennen. In der Moschee haben sie bereits geheiratet, die standesamtliche Trauung soll noch folgen. Die Freizeit verbringen sie gemeinsam oder mit Freunden. Volleyballspielen ist Alkarawis Hobby.

Sein Traum ist, sich weiterzubilden, den Meister zu machen und vielleicht später ein Restaurant zu leiten, wie er sagt. „Ich liebe Ilmenau und möchte hier bleiben". Er kennt viele Leute in der Stadt, darunter auch viele Deutsche. „Ich mag die ruhige Stadt.“ Er kann sich vorstellen, später ein Haus in der Umgebung zu haben, wie beispielsweise in Langewiesen.

Erfahrungen mit Fremdenfeindlichkeit hat er in der ganzen Zeit nicht gemacht, wie er sagt. Er denkt, dass das in Ilmenau auch nicht das Problem ist. Eher in anderen Bundesländern, wie Sachsen. In den Irak will der junge Mann auf keinen Fall zurück. Höchstens einmal auf Besuch. „Dort ist kein Frieden. Jeder braucht Frieden, ich auch", so Alkarawi weiter.

Das war auch der Grund für seine Flucht vor fünf Jahren. Krieg, zerstörte Häuser, Autobomben – der damals 23-Jährige sah keine Perspektive für sich. Mit dem Flugzeug ging es in die Türkei, von dort aus über das Mittelmeer nach Griechenland. In nur zwei Wochen schaffte es Alkarawi von seiner Heimat über Serbien, Ungarn, Österreich nach Deutschland. Von München ging es direkt nach Suhl, von dort aus in die Gemeinschaftsunterkunft nach Arnstadt. Nach fast zwei Jahren hatte Alkarawi seine eigene Wohnung in Ilmenau.