Irakerin ist Erzieherin an Ilmenauer Grundschule

Fünf Jahre ist die sogenannte Flüchtlingskrise her. Die Zahl der Asylbewerber verdoppelte sich im Jahr 2015. 1000 Geflüchtete wurden damals allein dem Ilm-Kreis zugewiesen, so viele wie noch nie. Dem berühmten Satz „Wir schaffen das“ wollten viele keinen Glauben schenken. Befürchtungen und Ängste gab es, auch Fremdenfeindlichkeit. Was ist aus den Menschen geworden, die zu uns kamen?

Hind Alazawi arbeitet seit einem Monat als Erzieherin an einer Ilmenauer Grundschule. Die 38-Jährige stammt aus der Millionenmetropole Bagdad im Irak und kam vor fast vier Jahren nach Deutschland. Mit ihren beiden Söhnen Saraj (10) und Abdullah (12) lebt sie im Ilmenauer Wohngebiet Am Stollen.

Abdullah besucht das Lindenberg-Gymnasium und spielt in seiner Freizeit beim SV Germania Fußball. Sein Bruder ist noch in der Grundschule und möchte auch gern zum Fußballverein. Wie viele ihrer deutschen Altersgenossen beschäftigen sie sich gern mit Spielekonsolen. Untereinander sprechen sie auch deutsch.

Hind Alazawi ist eigentlich Mathematiklehrerin. Doch um in Deutschland an einer staatlichen Schule in ihrem Beruf zu arbeiten, fehlt ihr ein spezieller Kurs für die Fachsprache. Da er nicht in der näheren Umgebung angeboten wird, entschied sie sich dafür, eine Qualifikation zur Erzieherin zu absolvieren. „Ich möchte ersteinmal als Erzieherin arbeiten, meine Fachsprache verbessern und hoffe, später auf Anerkennung meines Berufs“, sagt Alazawi.

„Auch wenn Ilmenau klein ist, mag ich die Stadt“, sagt die junge Frau. Sie ergänzt, dass ein Leben in Deutschland für ihre Kinder und sie sicherer ist, als im Irak. Fremdenfeindlichkeit hat Alazawi nicht erlebt, wie sie sagt. „Ich finde, dass Deutsche und besonders meine Kollegen sehr nett und hilfsbereit sind."

Über die Flucht möchte sie nicht sprechen. Als sie das sagt, hat sie Tränen in den Augen. In Deutschland waren Gemeinschaftsunterkünfte in Gera, Suhl und Frauenwald die Stationen, bevor es in Ilmenau mit der eigenen Wohnung geklappt hat.