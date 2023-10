Irrlichter und ein Monster im Moor: Buchlesung in Ilmenau

Ilmenau. Düster und geheimnisvoll wird es am 27. Oktober in Ilmenau, wenn Autor Boris Koch bei einer Lesung seinen Fantasy-Roman „Moorläufer“ vorstellt.

Der Autor Boris Koch liest am Freitag, 27. Oktober, im Café Böcklein, Straße des Friedens 32, in Ilmenau aus seinem Buch „Moorläufer“. Düster, geheimnisvoll und hoch atmosphärisch erzählt er in dem Fantasy-Roman von Irrlichtern, Schuldgefühlen und einem Monster im Moor, heißt es in einer Mitteilung der Veranstalter. Die Lesung beginnt 20 Uhr, Einlass ist ab 19.30 Uhr. Tickets gibt es in der Ilmenauer Touristinformation, in der Bücherstube und an der Abendkasse.