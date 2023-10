Jagdhunde, Waldmobil und Spuren im Ilmenauer Schnee

Auerhahn Kicki startet in Ilmenau in neue Waldabenteuer mit jungen Entdeckern.

Ilmenau. Auerhahn Kicki startet am Museum Jagdhaus Gabelbach in Ilmenau in neue Waldabenteuer mit kleinen Entdeckern.

Nach dem gelungenen Auftakt von „Kickis Waldabenteuer“ zum Weltkindertag freut sich Auerhahn Kicki schon auf die nächsten Treffen mit kleinen Waldabenteurern.

Am Samstag, 21. Oktober, steht das Thema „Jagd und Jagdhunde“ auf dem Plan. Nach einem Abstecher ins Museum Jagdhaus Gabelbach gibt es Interessantes über die historische sowie moderne Jagd zu erfahren. Außerdem werden Jagdhunderassen und ihre Einsatzgebiete vorgestellt. Auch das Waldmobil von Thüringenforst ist an diesem Tag am Museum vor Ort und informiert ausführlicher über den Wald und die Jagd.

Der letzte Kicki-Termin in diesem Jahr steht am Samstag, 18. November, unter dem Motto „Kicki im Winterschlaf“. Dabei geht es um die Tiere des Waldes und deren unterschiedliche Arten zu überwintern. Kicki erklärt auch, welche Fährten und Spuren im Schnee entdeckt werden können.

Treffpunkt für beide Veranstaltungen ist jeweils 10 Uhr vor dem Museumseingang. Die Veranstaltungen dauern etwa 2 Stunden. Die Teilnahme kostet einen Euro pro Kind.

Um Anmeldung unter: https://waldabenteuer.wordpress.com/anmeldung wird gebeten.