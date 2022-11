Jazz-Duo spielt zum Ilmenauer Abschlusskonzert

Ilmenau. Die Konzertbesucherin der Ilmenauer Musikschule waren begeistert vom Abschlusskonzert des Jazzclubs.

Der Jazzclub Ilmenau präsentierte zum Abschluss seiner Konzertserie des Jahres 2022 am vergangenen Samstag in der Musikschule in Ilmenau das hochkarätige, internationale Duo Satoko Fujii und Joe Fonda. Die Paarung des virtuosen New Yorker Bassisten Joe Fonda und der japanischen Pianistin, Komponistin, Bandleaderin und künstlerischen „Naturgewalt“ Satoko Fujii ist für die klangliche Vorstellungskraft eine musikalische Hochzeit im Duett-Himmel, ein Umschlungensein von der Kraft und Energie eines musikalischen Zeugungsaktes, aber auch von der Lyrik des Berührtseins und -werdens seiner Instrumente. Die Konzertbesucher in der Ilmenauer Musikschule waren begeistert vom Abschlusskonzert des Jazzclubs. Mehr geht kaum, war man sich einig.