Jazz-Wochenende in Arnstadt

Arnstadt. Viele Veranstaltungen vom 1. bis 4. Juni in der Kreisstadt.

In wenigen Wochen beginnt das 29. Jazz-Weekend in Arnstadt, welches in diesem Jahr vom 1. bis 4. Juni stattfindet. Das Jazz-Weekend startet am Donnerstag in der Kult-Kneipe „Kulisse“, bespielt am Freitag den Rathausfestsaal, bevor es in den historischen Prinzenhof wechselt, teilt Jörg Baumann für den Verein IG Jazz Arnstadt mit. Im Prinzenhof gibt es ein großes Open-Air am Samstagabend und einen Frühschoppen am Sonntag. Zum Auftakt spielt das Sophia Oster Quartett.