Jazzdampfer in alten und in neuen Gewässern

Der zurückliegende Sonnabend war in Arnstadt mal wieder dem Jazz gewidmet. Zunächst in Form der jährlichen Mitgliederversammlung im schönen neuen Jazz-Büro Unterm Markt 3. Hier zeichneten bei Kaffee und Kuchen die Berichte des „Präsidenten“ Jörg Baumann und des „Finanzministers“ Thomas Pirk ein entspanntes Bild der Lage, hat es doch im vergangenen Jahr so viel Konzerte gegeben wie kaum zuvor. Wenn auch die Besucherzahlen beim Jazzweekend rückläufig waren, so erfreut sich doch der Keller des Prinzenhofes einer wachsenden Beliebtheit.

Auch der Finanzbericht erwies sich als erfreulich, wies er doch fast eine „schwarze Null“ aus. Unter diesen Umständen blickt die IG Jazz zuversichtlich in das Jahr 2020. In diesem Jahr wird es ausweislich des Berichtes von Jörg Kaufmann wieder ein Jazzweekend geben. Neu ist allerdings, dass es diesmal nicht in der ersten, sondern in der zweiten Juniwoche stattfinden wird. Grund für diese Änderung ist das neue zweitägige Jazzfestival in Erfurt, Jazz in the City, das vom 5. bis 6. Juni stattfinden wird. Da man mit diesem Jazzfest nicht konkurrieren wollte, hat der Vorstand spontan das Jazz-Wochenende in Arnstadt auf den 11. bis 14. Juni verlegt, genau zwischen dem neuen Erfurter Jazz in the City und dem Krämerbrückenfest in der Landeshauptstadt und seinem New Orleans Festival.

Zum Jazzweekend stehen schon jetzt drei musikalische Formationen fest, die alle drei Jazz mit anderen aufregenden Klängen mischen werden. Da spielt zunächst am Donnerstag im Rathaussaal das Pulsar Trio, das mit seiner Besetzung Konzertflügel, Sitar und Schlagzeug eine Brücke von der pulsierenden Jazzmusik zu der die Seele beglückenden Harmonik Indiens bauen wird. Im Hauptkonzert, dieses Mal als zweite Neuerung seit langer Zeit wieder im Theater in Arnstadt, sorgt die zweifache Echo-Preisträgerin Céline Rudolph (Gesang, akustische Gitarre und Percussion) mit Sonic Pearls (Trompete & Piano, Percussion & Synthesizer und Schlagzeug, Keyboards & Electronics) für eine brisante Verbindung von Jazz und afrikanischer und brasilianischer Musik. Schließlich steht im Kneipenjazz schon die Band in der Kulisse fest, das „H-H-Trio KU“, das Kulisse-typisch, an einer „Auflösung von Genregrenzen und falscher Ernsthaftigkeit“ arbeitet. Wie man sieht, hat die IG Jazz auch in diesem Jahr ein weites Herz, das offen ist für alle spektakulären Klänge dieser Welt.

Leléka verkörpert den europäischen Gedanken: Sängerin aus der Ukraine, Pianist aus Schweden, Bassist aus Polen, Drummer aus Deutschland. Foto: Jürgen Marx

Diese Offenherzigkeit bewies auch die Band Leléka, die mit ukrainischem Folk-Jazz ab 20 Uhr das zahlreich erschienene Publikum im Prinzenhofkeller hinriss. Wohl selten hat man eine solche unter die Haut gehende Verbindung von groovigem Jazz und gefühlvoller Volksmusik erlebt. Die ukrainische Sängerin Viktoria Leléka zeigte mit bewundernswert zarter und kräftiger Stimme zugleich, dass sie die Volksmusik ihrer Heimat von Kindesbeinen an inhaliert hat. Mit tiefem Gefühl und unbändigem jugendfrischem Temperament weckte sie mühelos Erinnerungen an andere große Sängerinnen der Weltmusik wie Maria Farandouri, Feiruz und wie sie alle heißen. Begleitet wurde sie von Schlagzeug, Bass und Klavier, die einen faszinierenden Groove und kammermusikalischen Jazz der Spitzenklasse boten. Der Euro-Fusions-Band mit der ukrainischen Sängerin, dem schwedischen Pianisten, dem polnischen Bassisten und dem deutschen Schlagzeuger gelang es, den hinreißenden gefühlvollen Spannungsbogen bis zum Schluss zu erhalten. Menschlich und musikalisch großartig die Duette der Zugaben, Stimme und Schlagzeug bei „Die Gedanken sind frei“ auf Ukrainisch und als krönender Abschluss Stimme und Bass, die noch einmal das kammermusikalische Moment mit lustvoller Improvisation verbanden.