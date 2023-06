Jazzkonzert in Ilmenau

Der marokkanische Instrumentalist Alaa Zouiten liefert zusammen mit der Band For Free Hands am 16. Juni ein Jazzkonzert im Schülerfreizeitzentrum in Ilmenau.

Zu einem Jazzkonzert lädt der Jazzclub Ilmenau am Freitag, 16. Juni, in das Schülerfreizeitzentrum (SFZ), Am Großen Teich 2, in Ilmenau ein. Das Event startet 20 Uhr. Es handelt sich dabei um eine Open-Air-Veranstaltung. Im Regenfall könne man auch den Saal des SFZs nutzen. Das internationale Musikerensemble For Free Hands leitet den Auftritt. Sie waren Preisträger des vom Berliner Kultursenat ausgerichteten Studiopreis Jazz. Die in Berlin ansässige Gruppe tritt zusammen mit dem Musiker Alaa Zouiten auf. In seinem Stil vereine er Traditionen Marokkos und moderne Ud-Klänge gleichermaßen. Die Ud ist in Deutschland auch als Laute bekannt und erfreut sich insbesondere im Nahen Osten und im Mittelmeerraum großer Beliebtheit.