Jenaer Band kommt mit Wikingern und Drachen nach Arnstadt

Arnstadt. Unter dem Titel „Northern Lights“ spielt die Jenaer Brass-Band Blechklang am 14. April ihr Galakonzert im Theater in Arnstadt. Tickets gibt es hier:

Die Klänge der nördlichen Regionen Europas bringt die Jenaer Brass-Band Blechklang am Freitag, 14. April, um 19.30 Uhr beim Galakonzert mit dem Titel „Northern Lights – Von Wikingern und Drachen“ im Theater in Arnstadt zu Gehör.

„Wir haben uns dem Großraum Skandinavien von verschiedenen Seiten aus genähert. Im Programm befinden sich zum Beispiel Stücke bekannter Komponisten wie Edvard Grieg und Torstein Aagaard-Nilsen, stimmungsvolle Filmmusik mit typisch nordischem Charakter, traditionelle Klänge aus der sagenumwobenen Welt der Wikinger und Drachen, sowie auch von der nördlichen Geschichte inspirierte Titel“, erklärt der künstlerische Leiter Alexander Richter.

„Es ist uns eine große Ehre, mit unserem Galakonzertprogramm erstmalig in Arnstadt zu Gast zu sein. In der Vergangenheit haben wir schon mehrfach unser jährlich wechselndes Repertoire in verschiedenen Städten Thüringens vorgestellt, aber in der Bachstadt Arnstadt waren wir tatsächlich noch nie“, freut sich auch Auftrittsmanager Johannes Leutloff.

Tickets gibt es unter:www.theater-arnstadt.de